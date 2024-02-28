В Политехническом институте ДГТУ в Таганроге состоялся телемост с Мариуполем

Выпускникам школ Мариуполя рассказали о возможностях получения высшего образования и трудоустройства в Таганроге.

Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко приняла участие в телемосте учащихся 11-х классов школ Мариуполя с руководством Политехнического института (филиала) ДГТУ в Таганроге и представителями работодателей нашего города.

Телемост организован в рамках проекта «Школа – предприятие», который реализуется совместно государственной корпорацией «Ростех», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» при активном участии депутата городской Думы, директора дирекции спецкомплексов ТАНТК им. Г.М. Бериева Владимира Карагодина.

Приветствуя участников телемоста, Инна Титаренко отметила, что исторически наши города имеют много общего.

У Таганрога и Мариуполя давние связи. Они находятся на побережье Азовского моря, известны богатыми трудовыми традициями, являются Городами воинской славы. Поэтому будем рады видеть у нас выпускников школ Мариуполя не только в качестве туристов, но и как студентов вузов и ссузов, ведь Таганрог славен ещё и своей системой образования. При этом выпускники учебных заведений, расположенных в Таганроге, всегда востребованы, – подчеркнула глава города.

О перспективах получения высшего образования в ДГТУ и дальнейшего трудоустройства рассказали директор филиала ДГТУ в Таганроге Антон Болдырев и его заместитель Ксения Меденцева. Руководители вуза предложили организовать дни открытых дверей для будущих абитуриентов из Мариуполя в любое удобное для них время, предоставить информацию в помощь при выборе будущей специальности, а также бесплатную подготовку к сдаче ЕГЭ в дистанционном формате.

Исполняющая обязанности начальника управления образования Мариуполя Виктория Власенкова отметила, что знакомство с Таганрогом и его возможностями будет интересно и выпускникам, и их родителям. Равно как и содействие вуза в онлайн-тренингах при подготовке к ЕГЭ.

Ранее в рамках проекта «Школа – предприятие» состоялся телемост девятиклассников школ Мариуполя с руководством ссузов и вузов Таганрога. В нем приняли участие 25 общеобразовательных школ Мариуполя, Таганрогский механический колледж, Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова и Политехнический институт (филиал) ДГТУ.

Источник: городская Дума Таганрога