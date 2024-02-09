В полиции Таганрога рассказали о самых распространённых схемах мошенничества

В Ростовской области участились различные случаи мошенничества. В УМВД по городу Таганрогу рассказали о самых распространённых схемах обмана, которые используются преступниками.

«Просьба о помощи»

На телефон потерпевшего поступает сообщение или звонок от неизвестного, который сообщает, что с его близким человеком или родственником произошло несчастье (ДТП, стал участником преступления, чаще всего подозреваемым) и предлагает за определенную денежную сумму оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации.

«Блокировка банковской карты»

На телефон абонента поступает сообщение или звонок о блокировании банковской карты. Как правило, мошенники предлагают для разблокирования позвонить якобы в банк по указанному телефону или отправить короткое СМС-сообщение. Если Вы получили подобное сообщение, следует немедленно позвонить в банк, по указанному на обороте карты номеру.

Неизвестные размещают на Интернет-ресурсах объявления об устройстве на работу. По пути на встречу с работодателем, мошенники просят претендентов пополнить счет мобильных телефонов.

«Продажа товаров ниже рыночной стоимости»

Как правило, этот вид мошенничества связан с деятельностью Интернет-магазинов и сайтов по размещению объявлений. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты.

Прежде, чем заказать товар в интернет-магазине, внимательно прочитайте информацию и отзывы о нем. Узнайте, как давно он работает на рынке.

«Вредоносное программное обеспечение»

На телефон поступает сообщение с просьбой перейти по указанной ссылке. Это позволяет мошенникам с помощью программы «вируса» узнать информацию о банковской карте, привязанной к телефону, либо просто похитить со счета часть денежных средств.

«Вы выиграли…»

На телефон потенциальной жертвы поступает сообщение о выигрыше автомобиля, планшетного компьютера, денежных средств и других ценных призов. Для его получения просят перезвонить и подтвердить свои данные. В процессе разговора просят перечислить на счет определенную сумму денег (чтобы оплатить госпошлину, перевозку и другие транспортные расходы). Лучше всего проигнорировать подобного рода сообщения и ни в коем случае не переводить на неизвестный счет деньги.

«Интернет-попрошайничество»

Мошенники создают сайт-дублер интернет порталов благотворительных организаций, детских домов и приютов, который является точной копией настоящего, меняют реквизиты для перечисления денег.

«Найди человека по номеру телефона»

Неизвестные предлагают определить местонахождение любого человека по мобильному телефону. Для этого необходимо отправить сообщение с набором определенных цифр на указанный номер и за 10 рублей получить код доступа к услуге. После проведения вышеуказанных манипуляций клиенту не удается осуществить поиск интересующего его человека, с его же счета списываются все имеющиеся на нем денежные средства.

«Проголосуй за родственников»

Этот вид мошенничества актуализируется в период праздников (Новый год, 8 марта, 23 февраля и др.). В социальных сетях многим пользователям поступают сообщения от посторонних лиц или друзей, находящихся в контактном листе, с просьбой посетить определенный ресурс или проголосовать за них, отправив СМС на короткий номер.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам — мошенники, обманывающие людей с помощью мобильной связи и Интернет-ресурсов, пользуются компьютерной неграмотностью и доверием граждан. Над составлением таких афер зачастую работают люди, имеющие знания в области психологии и очень сложно не попасться на их уловки. Именно поэтому необходимо знать основные виды мошенничеств данной сферы, быть внимательным и бдительным.

Будьте бдительны! Проведите разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами мошенников со своими родственниками, особенно пожилого возраста.

Обо всех подозрительных лицах и звонках незамедлительно сообщайте по тел.: 02, 102, 112

Адрес УМВД России по г. Таганрогу: ул. Александровская, 45.

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