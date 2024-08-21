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В почтовых отделениях Таганрога появились зоны самообслуживания

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В четырех почтовых отделениях Таганрога начали работать зоны самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, сообщает пресс-служба Почты России.

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В зоне самообслуживания есть компьютер, принтер и весы. Клиент может взвесить почтовое отправление, затем зайти в свой «Личный кабинет» на сайте Почты России, заполнить адрес для отправки и оплатить доставку банковской картой. Распечатанный бланк и почтовое отправление нужно отдать оператору. Таким образом, время, за которое оператор принимает отправление, сокращается до 1-2 минут.

В Таганроге зоны самообслуживания есть в отделениях  на улицах Чехова, 269 (индекс 347930), Циолковского, 30-4 (индекс 347916), Москатова, 4 (индекс 347928) и Сызранова, 6 (индекс 347939).

Кроме того, уже сейчас у каждого, кто пользуется услугами Почты, есть возможность самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании — экономия времени будет ещё больше. Также можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займёт несколько минут.

Фото Почты России

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Таганрогская правда
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