В почтовые отделения Ростовской области поступили семена овощей и цветов

Жители Ростовской области могут подготовиться к дачному сезону на почте. В отделения региона уже поступили семена овощных и цветочных культур, удобрения и средства защиты растений.

«Чаще всего клиенты приобретают в почтовых отделениях Ростовской области семена. Так в 2024 году дончане купили более 583 000 пакетов, из них 2 800 луковичных цветов весенней и осенней посадки и лука-севка», — сообщает пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России».

Среди цветов спросом у жителей региона пользовались гладиолусы «Игра теней» и «Кармен», среди лука-севка — «Штуттгартер Ризен» и озимый «Ледокол».

Клиенты Почты также могут приобрести специальные наборы с семенами у почтальонов. Вся продукция предоставлена ведущими отечественными центрами селекции и семеноводства, прошла отбор и контроль качества в лабораториях поставщиков и в Россельхознадзоре.

Фото Почты России