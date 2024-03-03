В парке Таганрога пройдет любительский шахматный турнир

Завтра, 4 марта, в Таганроге пройдет любительский шахматный турнир. Он состоится в Шахматном павильоне парка им. Горького.

Участниками любительского турнира «Шахматное мастерство» могут стать все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Регистрация начнется в 9.00. А уже в 10 часов утра стартуют шахматные состязания.

Напомним, что последние соревнования по шахматам проходили на территории Шахматного павильона 17 февраля в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2024 года.

Фото ВК Парк КиО им. М. Горького