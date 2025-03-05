В парке Таганрога проходит выставка живописи Франца Будасова

В шахматном павильоне таганрогского парка имени Горького открылась персональная выставка художника-любителя, жителя села Приморка Неклиновского района Франца Будасова.

Францу Антоновичу Будасову – 86 лет. Он многое в своей жизни видел. Любимая песня художника – «Я люблю тебя, жизнь!». И она прекрасно характеризует его творчество.

На картинах, а это, в основном, пейзажи, — живописные места Таганрога и его окрестностей, а также полуострова Камчатка и Саха-Якутии.

Выставка продолжит работу в течение марта. Вход свободный.

Ранее мы рассказали, что в музее Таганрога встречали художницу Людмилу Озерину.

Владимир Прозоровский, фото автора