В парке Таганрога проходит выставка живописи Франца Будасова

В шахматном павильоне таганрогского парка имени Горького открылась персональная выставка художника-любителя, жителя села Приморка Неклиновского района Франца Будасова.
Францу Антоновичу Будасову – 86 лет. Он многое в своей жизни видел. Любимая песня художника – «Я люблю тебя, жизнь!». И она прекрасно характеризует его творчество.
На картинах, а это, в основном, пейзажи, — живописные места Таганрога и его окрестностей, а также полуострова Камчатка и Саха-Якутии.
Выставка продолжит работу в течение марта. Вход свободный.
Ранее мы рассказали, что в музее Таганрога встречали художницу Людмилу Озерину.
Владимир Прозоровский, фото автора
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