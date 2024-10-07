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В парке Таганрога можно увидеть уникальные стендовые модели

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В Шахматном павильоне центрального городского парка открылась VII выставка-конкурс стендового военного и историко-технического моделизма «Никто не забыт, ничто не забыто».

Город

Организатором выставки выступает Таганрогский клуб стендового военного и историко-технического моделизма при поддержке администрации города.

В выставке-конкурсе принимают участие мастера стендового моделирования из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Севастополя, Донецкой Народной Республики. В экспозиции представлены уникальные стендовые модели из бумаги, пластика, образцы авиационной, автомобильной и бронетанковой техники, кораблей, реалистичные диорамы.

«Каждая модель — это результат неустанного труда и глубоких знаний военной техники, который демонстрирует не только высочайший уровень мастерства участников, но и служит напоминанием о великих исторических событиях», — отмечают организаторы выставки.

Посетить экспозицию могут все желающие. Выставка работает до 13 октября с 10 до 19 часов.

Фото Олега Хмелевского (из архива)

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Таганрогская правда
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