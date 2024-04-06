Вчера, 5 апреля, в парке имени 300-летия Таганрога в рамках Всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти» была заложена аллея из 30 серебристых клёнов, посвященная памяти таганрожцев, погибших при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции.

Организатором высадки деревьев выступило Ростовское отделение общественной организации семей погибших защитников Отечества во главе с Эльвирой Иванкович при поддержке прокуратуры Таганрога, Управления МВД России по Таганрогу, отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов городской администрации.

В акции приняли участие родные погибших воинов, председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, прокурор города Евгений Подъяблонский, и.о. начальника отдела по работе с личным составом Управления МВД России по Таганрогу Олег Иванов, заместитель главы администрации города Егор Долматов, военнослужащие 708-го военно-транспортного авиационного полка, вертолетных полков и группы быстрого реагирования, студенты Таганрогского механического колледжа.

Как подчеркнула Инна Титаренко, эти деревья будут не просто расти, создавая тень и радуя глаз, но и напоминать горожанам, которые приходят в парк, о том бессмертном подвиге, который совершили уроженцы Таганрога.

Все они награждены орденом Мужества посмертно, а значит, всегда будут служить примером самоотверженной любви к Родине для всех поколений таганрожцев, — отметила глава города.

Позже у каждого из 30 деревьев, как сообщил Олег Иванов, появятся таблички с именами наших героев. А члены семей, которые посадили клёны, будут приходить в парк, ухаживать за деревцами, поддерживая незримую связь со своими родными.

Источник и фото dumataganroga.ru