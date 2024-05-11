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В парке 300-летия Таганрога работает выставка музейных репродукций

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На главной аллее парка имени 300-летия города Таганрога работает выставка «Сила. Смелость. Отвага», представляющая своеобразную летопись Великой Отечественной войны.

Город

Социальный проект реализуется совместно с Таганрогским художественным музеем. На главной аллее представлены более 30 репродукций живописных и графических работ советских и современных мастеров из собрания музея.

Выставка на 10 планшетах раскрывает художественную летопись Великой Отечественной войны: героических подвигов, трагических потерь, личных историй участников и очевидцев самой масштабной, тяжёлой и жестокой из войн, что когда-либо знало человечество. Гости парка смогут познакомиться с работами Кукрыниксов, Александра Самохвалова, Григория Ряжского, Юрия Подляского, Николая Бута, Олега Игнатова, Николая Ливады и других.

Жителей Таганрога приглашают посетить парк и познакомиться с выставкой.

Фото ВК Таганрогский художественный музей

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Таганрогская правда
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