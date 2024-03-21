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В оздоровительный центр «Мир» оправились 100 детей из Таганрога

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Вчера, 20 марта, в Таганроге стартовала первая весенняя смена — 100 детей отправились отдохнуть в оздоровительный центр «Мир».

#Здоровье

Помимо оздоровительных процедур и пятиразового сбалансированного питания ребят в течение 24 дней ждут интересные творческие конкурсы, спортивные эстафеты, игровые и развивающие тренинги, тематические дискотеки, новые знакомства.

На весенней смене «МИР счастья и детских улыбок»  мальчишки и девчонки узнают о различных юмористических направлениях в литературе и театре, у отрядов появится копилка произведений, которую они наполнят собственными сочинениями и авторскими рассказами детских писателей. А еще дети попробуют найти своё определение слову «счастье».

Фото ВК детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»

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Таганрогская правда
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