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В отношении министра финансов Ростовской области возбуждено уголовное дело

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Лилия Федотова, по данным следствия, необоснованно привлекла кредиты для региона на сумму свыше 12 млрд рублей.

Новости Ростовской области

Следком РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это слишком высокий процент с учетом требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, сумма ущерба бюджету Ростовской области составила 1,9 млрд рублей. Это средства, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 гг.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В правительстве Ростовской области прокомментировали задержание министра финансов региона.

«Сегодня правоохранительными органами была задержана заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию», — сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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