11 августа в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в одном из районов города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Ремесленной, 12/1. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Котлостроительной и Ремесленной. Ориентировочно до 16 часов.

Фото Анатолия Ивашова