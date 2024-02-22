В одном из районов Таганрога ограничено водоснабжение

Сегодня, 22 февраля, в Таганроге ограничена подача воды в одном из районов города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Морозова, 21. В связи с этим подача воды осуществляется пониженным давлением на улицах П. Тольятти, Морозова, Московской и Дзержинского примерно до 17 часов.

Ремонтные работы ведутся на пересечении улицы Дзержинского и переулка 3-го Артиллерийского. Поэтому вода подается пониженным давлением в районе на улицах Дзержинского, П. Тольятти, Морозова и в Артиллерийских переулках. Ориентировочно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»