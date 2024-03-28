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В областном детском хирургическом центре начались пуско-наладочные работы

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Готовящееся к сдаче медучреждение посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Глава региона побывал в отделении реанимации, осмотрел рентгенологический кабинет, лаборатории, ординаторскую, столовую, палаты, пообщался с персоналом.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Дона, Василий Голубев «убедился, что работы ведутся со значительным опережением, начались пуско-наладочные работы, активно благоустраивается территория». Идет строительство административно-бытового корпуса со стоянкой для транспорта.

— Областной хирургический центр должен начать работу 1 июня. Это принципиальная задача Готовность масштабного объекта высокая, необходимо не снижать темпы и качество работ, — подчеркнул Василий Голубев.

Главврач областной детской клинической больницы, депутат ЗСРО Светлана Пискунова рассказала, что отделения практически готовы к работе. В лечебное учреждение поставлено уникальное оборудование.

Например, в отделении детской реанимации в кровати вмонтированы весы. Установлено оборудование, с помощью которого осуществляется слежение за главными функциями организма пациента, пульсом, дыханием. Медперсонал детского хирургического центра проходил стажировку в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – уникальном научно-исследовательском и лечебном учреждении.

Фото: donland.ru

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