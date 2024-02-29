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В нынешнем году в Таганроге заменят 2 136 метров тепловых сетей

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Жители Таганрога озабочены состоянием наружных городских тепловых сетей, изоляция которых в некоторых местах нарушена. В частности, сетевое издание «Блокнот Таганрог» напоминает, что впереди еще месяц отопительного сезона и задается вопросом — будут ли коммунальные службы приводить теплотрассы в порядок. За комментариями мы обратились в городскую администрацию.

#ЖКХ

Как нам сообщили, сейчас в хозяйственном ведении МУП «Городское хозяйство» находится 110 000 метров тепловых сетей. Примерно 30% из них проложено надземным способом.

Ежегодно, при подготовке инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются мероприятия в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115. К таким мероприятиям относятся: гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, замена участков тепловых сетей, не прошедших испытания, восстановление тепловой изоляции наружных тепловых сетей и так далее.

За последние три года предприятием заменено 12 319 метров тепловых сетей (в среднем ежегодно выполняется замена изношенных тепловых сетей в количестве 3 500 – 4 000 метров). За этот же период восстановлена тепловая изоляция наружных тепловых сетей протяженностью 9 979 метров (по 3 000 – 3 300 метров ежегодно).

С начала нынешнего отопительного сезона и по 28 февраля в Таганроге восстановлена тепловая изоляция на участках тепловых сетей протяженностью 810 метров. Работы велись по адресам: ул. Морозова, 35, ул. Щаденко,84, ул. Москатова,11, ул. З.Космодемьянской,16, ул. Большая Бульварная, №№ 8, 9/2, 9/3, ул. Свободы №№ 29/3, 29/4, — уточнили в городской администрации.  

Согласно производственной программе МУП «Городское хозяйство» в межотопительный период 2024-2025 годов также предусмотрена замена тепловых сетей в количестве 2 136 метров и восстановление тепловой изоляции наружных тепловых сетей протяженностью 1250 метров.

Фото tagancity.ru

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#Таганрог ЖКХ новости
Таганрогская правда
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