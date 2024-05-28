В новой постановке Таганрогского камерного театра  рассказали о буллинге

Яркую, динамичную постановку с глубоким содержанием представили ТаКТ. Получилось зрительно, увлекательно. И вместе с тем многих в зале эта история заставила задуматься. Премьеру спектакля «Зебры не ржут» по мотивам пьесы Михаила Батурина в постановке Нонны Малыгиной на одном дыхании сыграли Екатерина Ласавская и Денис Клименко.

Кажущийся простым антураж сцены – «бытовка», игра с «плохим» освещением, где позже свет меняет силуэты, выражения лиц… Перемещение актеров по сцене сплетаются с яркими красками, играют один за другим предметы, составляющие сценографию, слышно раскаты летней грозы… Танцы и движение, неожиданные откровения, казалось бы, очень далеких друг от друга юноши и девушки…

Столкнувшиеся по воле обстоятельств, два человека могут снять маски, даже одевая костюм зебры. Все не то, чем кажется, эмпатия спит в каждом, и разбудить ее легко – простыми истинами, обычным разговором по душам.

Существует очевидная пропасть между современной «Эллочкой-людоедкой», не умеющей связать двух слов, и парнем, который не только верно ставит ударение в словах, но и считает естественным поправлять других. У его семьи больше средств, герой повествования многое умеет и знает, но это не помогло ему не стать изгоем в классе.

Наши проблемы – в общении, с самооценкой, с болезненным самолюбием – начинаются в детстве. Дома любят, стараются баловать, и тут маленький человек попадает в общество других себе подобных. Дети могут быть жестокими, они восприимчивы и любознательны, популярность играет большую роль. Есть желание быть с большинством, получается это не у всех.

Причины буллинга могут быть разными, чаще — случайными. Кто-то слишком полный, кто-то другой национальности, или не умеет играть в волейбол – да мало ли вариантов? И много лет спустя, на вечерах встреч в школах навечно обиженные мальчики и девочки по-прежнему стараются доказать, что они выросли из навязанной им роли. Роли непопулярных неудачников. На самом деле и в плохих коллективах совершенно взрослых людей случаются «мальчики для битья». Под правилами приличия «шевелятся» те же страсти, что растут из детских обид.

«Буллинг» — такого слова многие годы у нас не знали, но травить кого-то всем классом, или оказаться в нем инородным «чужаком» у многих случалось, и никто об этом не рассказывает потом, — ни друзьям, ни своим детям.

А тут рассказали и показали. Может, не так страшно, как в знаменитом «Чучеле» по повести Владимира Железнякова, но очень доходчиво.

В оригинале пьесы Михаила Батурина герои – две девушки. Нонна Антоновна, как режиссер, который охотно идет на смелые эксперименты, еще дальше развела героев. Мужчине и женщине традиционно сложнее найти общий язык, а «искры меж рукавами» обязательно проявятся, потому что в каждом молодом человеке есть немного от Ромео и Джульетты.

Актер Константин Илюхин в финале спектакля предложил зрителям поделиться, что они увидели и почувствовали. Высказались многие – от совсем юного начинающего актера до педагогов, пришедших оценить постановку. Кто-то ожидал в финале увидеть вспыхнувшие чувства, говорили о грамотности устного языка и о любви к театру, что поднимают жизненные и одновременно философские вопросы. И в финале разговора юная старшеклассница, посмотревшая спектакль, поведав, что у них в классе тоже обижают одну девочку. И выразила желание попытаться остановить такое отношение: вот она, настоящая сила искусства в своём лечебном, живительном воздействии!

Екатерина и Денис недавно создали замечательную актерскую семью. Елена Андрейчук, актриса, драматург и директор АНО «ТаКТ» по секрету сказала – это спектакль стал особенным подарком от Нонны Антоновны Малыгиной ребятам на свадьбу. Однако, можно смело утверждать, что новая постановка «Зебры не ржут» — это замечательный подарок всем зрителям Таганрогского камерного театра.

Марина Даренская, фото автора