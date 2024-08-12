В ночь с 12 на 13 августа жители Дона могут увидеть звездопад

Нынешней ночью жители Ростовской области и других регионов России смогут наблюдать редкое природное явление – звездопад Персеиды.

Об этом сообщает телеграм-канал Московского планетария.

В середине августа наступает максимум яркого метеорного потока Персеиды. Пик потока ожидается именно в ночь на 13 августа, когда в час можно будет увидеть до 120 падающих звезд. Луна этой ночью примет фазу первой четверти и не помешает любоваться звездопадом.

В планетарии рассказали, как правильно наблюдать поток Персеиды.

Лучшее время для наблюдений метеоров – с полуночи до рассвета. Смотреть нужно будет на северо-восток, в область радианта. Радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея.

«Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего) – между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры как бы вылетят из радианта, и их можно будет наблюдать по всему небу», – пишет источник.

Отмечается, что в зените частота потока составит 100-120 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Лучше всего наблюдать метеоры за городом, на территориях без городской засветки.

«Для наблюдения нужно хорошее настроение и ясная погода. Не требуются никакие астрономические приборы, звездопад видно невооруженным глазом. Условия наблюдения Персеид в августе 2024 года – благоприятные», — уточнили в планетарии.

Фото: страница Московского планетария во Вконтакте