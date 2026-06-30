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В ночь на 30 июня Таганрог вновь подвергся атаке вражеских БПЛА

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Массированную атаку украинских дронов на Ростовскую область отразила российская ПВО минувшей ночью.

Новости Таганрога

«Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 60 дронов. Удары пришлись по Гуково и Таганрогу, а также по пяти районам: Тарасовскому, Верхнедонскому, Миллеровскому, Чертковскому и Шолоховскому», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются.

Беспилотная опасность объявлялась на Дону и утром 30 июня. Об отбое угрозы МЧС сообщило в 09.06.

По сведениям Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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