В ночь на 30 июня Таганрог вновь подвергся атаке вражеских БПЛА

Массированную атаку украинских дронов на Ростовскую область отразила российская ПВО минувшей ночью.

«Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 60 дронов. Удары пришлись по Гуково и Таганрогу, а также по пяти районам: Тарасовскому, Верхнедонскому, Миллеровскому, Чертковскому и Шолоховскому», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются.

Беспилотная опасность объявлялась на Дону и утром 30 июня. Об отбое угрозы МЧС сообщило в 09.06.

По сведениям Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

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