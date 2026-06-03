В ночь на 3 июня воздушную атаку вражеских БПЛА отразили на севере Ростовской области

На этот раз обошлось без пострадавших. Последствия на земле уточняются.

«Прошедшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил утром 3 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Беспилотную опасность на территории региона, объявленную ночью, отменили в 06.18 утра.

По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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