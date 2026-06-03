Главная » Новости Ростовской области

В ночь на 3 июня воздушную атаку вражеских БПЛА отразили на севере Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

На этот раз обошлось без пострадавших. Последствия на земле уточняются.

Новости Ростовской области

«Прошедшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил утром 3 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Беспилотную опасность на территории региона, объявленную ночью, отменили в 06.18 утра.

По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА работа ПВО СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru