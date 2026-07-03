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В ночь на 3 июля вражеские БПЛА уничтожены на севере Ростовской области

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на Ростовскую область. Украинские БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе.

Новости Ростовской области

«Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало, информация уточняется», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По сведениям Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Фото из архива

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атака БПЛА Ростовская область СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

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