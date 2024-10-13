В Никольском храме Таганрога появилась икона Иоанна Рижского

12 октября в Никольском храме Таганрога почтили память священномученика Иоанна Рижского, икона которого заняла свое место на аналое.

Для Таганрога священномученик Иоанн – свой, родной владыка: в 1913 году епископ Иоанн (Поммер) был назначен в наш город на вновь открытую Приазовскую кафедру, с апреля 1913 по сентябрь 1917 годов он являлся епископом Таганрогским и Приазовским, викарием Екатеринославской епархии.

Вчера отмечался день памяти священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского. 90 лет назад в ночь с 11 на 12 октября 1934 года убийцы подвергли его истязаниям, после чего застрелили выстрелом в висок. Он стал первым латышским святым: у католиков нет ни одного святого латыша, а протестанты святых вообще не признают.

В родной Латвии простая сельская православная семья Поммеров не раз оказывалась гонима за «русскую веру», и это была та обстановка, в которой рос будущий священномученик, явивший вселенскость Православия, его возвышающуюся над национальными распрями и церковными расколами крестную силу. Семинарию будущий священномученик окончил в Риге (Латвия), в духовную академию поступил в Киеве (Украина), где по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского (Россия) принял монашество. Преподавал в Чернигове (Украина), в Вологде (Россия), в Вильне (Литва). После хиротонисан во епископа Слуцкого – викария Минской епархии (Беларусь), потом архипастырствовал на ряде кафедр: Одесса, Таганрог, Тверь и Пенза, где усмирил «путятинскую смуту», на которой советская власть отрабатывала технологию обновленческого раскола, примененную потом для разорения Церкви в масштабах всей страны.

Икона священномученика Иоанна Рижского заняла свое законное место на аналое Никольского храма вечером 11 октября. Вечернюю полиелейную службу провел иеромонах Иоасаф (Кислица). Пасхальное облачение алого цвета напоминало, что своей мученической кончиной этот святой уподобился Самому Христу, пролившему Свою Кровь за все человечество.

В субботу, 12 октября, после Божественной Литургии отец Иоасаф обратился к прихожанам с проповедью. Батюшка рассказал о том, что предстоятелю Латвийской православной церкви владыке Иоанну переживавшие за него люди советовали приобрести оружие – ради самообороны. Архиепископ Рижский и всея Латвии не внял этим советам, но всей своей жизнью доказал, что самым верным и великим оружием является слово Божие. Своей жизнью и мученической смертью он доказал также, что Божья благодать всегда – и в первые века христианства, и в ХХ веке, и в наше время – одна и та же, и лишь от волеизъявления человека зависит, пойдет ли он за Христом, или же нет.

Архиепископ Иоанн (Поммер) знал, как много вокруг него врагов Христа и Его Церкви, знал, как его, верного Божьего слугу, ненавидят, как ему желают смерти, но, будучи прозорливцем, предвидел и предупреждал, что для врагов Христа он после своей смерти станет еще страшнее. И его предсказания сбылись.

Антон Сахновский, фото автора