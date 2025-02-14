В нескольких районах Таганрога сегодня будет ограничена подача воды

Это связано с проведением аварийных работ.

Сегодня, 14 февраля, с 10.00 до 16.00 водоснабжение в ограниченном режиме будет подаваться в дома по ул. Свободы, ул. Инструментальная, в части Центрального района, Кислородной площади. Об этом сообщает «Водоканал».

Это связано с производством аварийных работ по адресу Средняя, 31. Потребителям приносят извинения за временные неудобства.

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