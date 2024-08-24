В нескольких районах Таганрога ограничили водоснабжение

24 августа в Таганроге ограничена подача воды в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал»

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Л. Чайкиной, 27 и 31. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные в части микрорайонов Северного и Михайловки, на улицах Социалистической, Бабушкина, Щаденко, Халтурина. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся в 7 переулке, 80. Поэтому вода подается пониженным давлением в Центральном районе,на улицах Свободы, Инструментальной, Прохладной и Кислородной площади. Примерно до 14 часов.

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