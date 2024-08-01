В нескольких районах Таганрога ограничили водоснабжение

1 августа в Таганроге ограничена подача воды в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Чехова, 122. В связи с этим ограничена подача воды в дома, расположенные на улице Свободы, Кислородной площади и в Центральном районе города. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице С. Шило, 243. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах С.Шило, Чехова, Сызранова, Пархоменко примерно до 16 часов.

Фото Анатолия Ивашова