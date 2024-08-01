Главная » Город

В нескольких районах Таганрога ограничили водоснабжение

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

1 августа в Таганроге ограничена подача воды в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Чехова, 122. В связи с этим ограничена подача воды в дома, расположенные на улице Свободы, Кислородной площади и в Центральном районе города. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице С. Шило, 243. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах С.Шило, Чехова, Сызранова, Пархоменко примерно до 16 часов.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru