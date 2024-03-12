В нескольких районах Таганрога ограничено водоснабжение

Сегодня, 12 марта, в Таганроге ограничена подача воды в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Дзержинского, 169. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Дзержинского, С. Лазо, Морозова, П. Тольятти и в Артиллерийских переулках. Ориентировочно до 20 часов.

Ремонтные работы ведутся на пересечение улиц Свободы и Транспортной. Поэтому вода будет подаваться пониженным давлением на улицах Свободы, Прохладной, Кислородной площади и в центральной части города ориентировочно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»