В нескольких районах Таганрога ограничена подача воды

Сегодня, 24 апреля, в Таганроге из-за аварий ограничено водоснабжение в нескольких районах Таганрога. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Афоновых, 50. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в части Северного микрорайона, на улицах Щаденко, Афоновых, Воскова, Бабушкина и в районе Михайловки. Ориентировочно до 16 часов.

Работы ведутся на улице Калинина, 107. Поэтому до 17 часов подача воды ограничена в домах №№ 105 и 107 на этой улице.

Еще один порыв устраняют на улице Больничной, 11 В. Вода будет подаваться пониженным давлением на улицах 2-й Советской, Транспортная, в районах НИИ Связи, БСМП и «Красного гидропресса». Примерно до 20 часов.

Фото «Таганрогской правды»