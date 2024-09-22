22 сентября в Таганроге ограничена подача воды в некоторых районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Сергея Шило, 247. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Сергея Шило и Чехова. Ориентировочно до 17 часов.

Ремонтные работы ведутся в переулке Марцевском, 6. Поэтому подача воды ограничена на улицах 2-й Советской, Больничной, Большой Бульварной. А также в районах БСМП, НИИ Связи и завода «Красный гидропресс». Примерно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на улице Большой Бульварной, 9/4. Нехватку воды могут ощущать жители улиц Большой Бульварной, Седова, Транспортной, Ремесленной. Ориентировочно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»