В музее Таганроге появилась «янтарная комната» со  множеством насекомых

Вчера, 19 марта, в Таганроге в Доме-музее писателя И.Д. Василенко 19 марта открылась выставка «Ловушка для времени. Чудеса природы России и мира в янтаре». Это — новая экспозиция от старого знакомого. О ней нам рассказала заведующая музеем Юлия Золотько.

В минувшем году в Таганроге, в этом же музее, с большим успехом прошла выставка микроминиатюр, созданных руками нашего соотечественника и современника Владимира Анискина. Новая экспозиция предоставлена им же, но на ней представлены экспонаты, созданные самой природой. Это инклюзы — ископаемые остатки организмов, частицы флоры и фауны, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет.

Насекомые в янтаре – удивительный подарок природы. Почти все знают, что янтарь — это окаменевшая смола древних деревьев. Отрезок времени превращения смолы в янтарь измеряется миллионами и десятками миллионов лет. Перед такими гигантскими цифрами бессильно воображение.

Смола оказалась идеальной средой для сохранения в почти неизменном виде насекомых, пауков, остатков растений прошлых геологических периодов. Помимо флоры и фауны, в янтаре часто находятся минеральные включения, а также пузырьки с «консервированным» воздухом того времени. Смола — совершенная консервирующая среда, позволяющая видеть древние организмы такими, какими видел бы их путешественник, отправившийся на машине времени в эоценовый период мезозойской эры на 30-100 миллионов лет назад.

Инклюзы представляют интерес не только для ювелиров и коллекционеров, но и для ученых. Это — уникальная возможность изучить оставшиеся практически в неприкосновенности древние организмы возрастом в 40-50 миллионов лет, и даже старше. Изучая инклюзы, ученые-палеоэнтомологи открывают неизвестные науке виды насекомых.

Отличительной особенностью выставки является возможность рассмотреть некоторых насекомых со всех сторон: зритель сам может вращать янтарь.

Посетитель также увидит отпечатки древних животных…. Через увеличительное стекло можно рассмотреть современных насекомых и пауков, а также полюбоваться самыми маленькими раковинами мира и ознакомиться с песками из различных уголков нашей планеты.

Мы рады будем видеть вас на выставке «Ловушка для времени», — обращается Юлия Золотько ко всем будущим посетителям. — Время сохранило насекомых и дает нам возможность заглянуть в далекое прошлое.

Адрес музея: ул. Чехова, 88. Телефон: 61-36-73

Антон СЛОВАКОВ, фото предоставлено музеем