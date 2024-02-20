Главная » Культура

В музее Таганрога вспоминали русских полководцев и делали сувениры

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В Таганроге ребята и родители местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов стали участниками интересной праздничной программы в  Музее писателя И.Д. Василенко

Культура

Мальчишки и девчонки часто посещают музей. На этот раз, накануне Дня защитника Отечества, для них подготовили программу «Русский солдат умом и силой богат».

На празднике вспоминали русских полководцев, играли, отвечали на вопросы викторины, танцевали матросский танец «Яблочко», пели тематические песни на слова нашего земляка Михаила Танича, посмотрели мультфильм. А еще в творческой мастерской ребята прошли мастер-класс и сделали музейный тематический сувенир.

Приглашаем посетить музейные мероприятия по адресу: ул. Чехова, 88. Тел. для справок: 61-36-73.

Юлия Золотько, фото автора и tgliamz.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#музей #новости #Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика