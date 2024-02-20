В Таганроге ребята и родители местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов стали участниками интересной праздничной программы в Музее писателя И.Д. Василенко

Мальчишки и девчонки часто посещают музей. На этот раз, накануне Дня защитника Отечества, для них подготовили программу «Русский солдат умом и силой богат».

На празднике вспоминали русских полководцев, играли, отвечали на вопросы викторины, танцевали матросский танец «Яблочко», пели тематические песни на слова нашего земляка Михаила Танича, посмотрели мультфильм. А еще в творческой мастерской ребята прошли мастер-класс и сделали музейный тематический сувенир.

Приглашаем посетить музейные мероприятия по адресу: ул. Чехова, 88. Тел. для справок: 61-36-73.

Юлия Золотько, фото автора и tgliamz.ru