У многих старинных особняков нашего города интересная история. Об одном из них, расположенном на улице Петровской, 70 и известном как дом Магула, рассказали специалисты музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». По некоторым сведениям, во время посещения нашего города императором Александром I, именно в этом доме богатые греки устроили вечер в его честь.

Изданное в 1809-1812 гг. пятитомное «Собрание фасадов» включало в себя множество типов жилых домов. Большой популярностью у таганрогских застройщиков пользовались полутора- и двухэтажные дома-особняки в формах так называемого безордерного классицизма – разновидности стиля, избегающей использования ордерных элементов, то есть колонн. Характерные черты этого направления — нечетное количество окон на гладком фасаде, классические карнизы с сухариками, веерные замковые камни над окнами. Цокольные этажи таких зданий зачастую обрабатывались горизонтальными рустами. В домах почти всегда были погреба, перекрытые каменными или кирпичными сводами.

Интересующий нас дом был построен в начале XIX века по образцовому проекту из 1-й части «Собрания фасадов». Его хозяином был коммерческий советник Марк Спиридонович Магула, занимавшийся экспортом хлеба за границу. Есть упоминания о том, что во время посещения Таганрога императором Александром I, богатые греки в его честь устроили вечер именно в доме Магула.

До революции первый этаж здания сдавался под магазины. Здесь продавали сукно, иностранные вина, водку, а также торговали пишущими и швейными машинками, граммофонами и так далее.

Многочисленные родственники Магула владели домом до 1925 года. В январе 1918 одна из них, Виргиния Магула, известная в городе благотворительница (на фото), была убита грабителями в своей квартире. Они требовали от неё ценности и деньги, но не получив ничего, задушили хозяйку.

В 20-е годы XX века здание было национализировано, в нём работала Чрезвычайная Комиссия (ЧК), потом здесь был клуб медработников, редакция газеты «Прибой» и подразделение местной газеты «Молот» (1926). С 1930-х годов дом стал жилым. До наших дней он сохранился практически в первозданном виде.

Фото ВК музей «Градостроительство и быт г. Таганрога»