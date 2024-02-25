Жители Таганрога наверняка не раз проходили мимо неприметного дома № 63 на улице Греческой и даже подозревали, что это один из самых старинных ее обитателей. Историю здания, повидавшего на своем веку немало, поведали сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Дом был построен по проекту, составленному в 1832 году архитектором Петром Македонским. В основу лег практически не измененный образцовый фасад № 21 из 1-го альбома «Собрания фасадов». Заказчиком выступил купец Аргирий Николаевич Скурич, ближайшими соседями которого была знаменитая семья Алфераки. Их домовладение занимало угловой участок, а примыкавший к нему участок Скурича смотрел на расположенную напротив Греческую церковь. Можно представить себе, какой вид открывался из окон дома, и как слышны были в комнатах звуки храмового колокола, приглашавшего прихожан на службу.

Построенный особняк представлял собой яркий пример безордерного классицизма. На его фасаде нет колонн, зато присутствуют такие характерные черты стиля — нечетное количество окон (их 7), акцентирование центральной оси балконом, замковые камни над окнами, декорированный сухариками карниз.

За свой долгий век дом неоднократно менял хозяев. В 1870-х годах, когда он перешел в собственность купца Савелия Егоровича Паласова, к строгому семиоконному фасаду по воле нового владельца пристроили двухэтажный парадный подъезд, примкнувший к пилонам ворот. А затем, уже в начале XX века, над воротами надстроили еще один объем с жилыми помещениями. Вероятно, это произошло уже при новых владельцах, братьях Муссури, которые сдавали помещения дома внаём.

В результате неоднократных переделок ритм окон сбился, и ясная логика классического фасада окончательно нарушилась. Изменился и открывавшийся из окон вид: в конце 1930-х началось разрушение Греческой церкви, на месте которой после войны выросли жилые дома. А сам особняк перешёл в собственность города еще в 1923 году, после чего в нём разместились коммунальные квартиры.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»