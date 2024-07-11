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В музее Таганрога работает выставка «Стрелковое оружие ХХ века»

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Передвижная планшетная выставка Донецкого республиканского краеведческого музея «Стрелковое оружие ХХ века» работает в Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова (ул. Октябрьска, 9).

Новости Таганрога

В состав экспозиции входят десять планшетов, на которых представлены образцы стрелкового оружия Первой и Второй мировых войн. В их числе – самозарядные винтовки, карабины, ручные и станковые пулеметы, пистолеты-пулеметы, произведенные в Австрии, Великобритании, Германии, Италии, СССР, США, Чехословакии и Швеции. Каждый планшет содержит сведения о двух образцах стрелкового оружия.

Выставка дополнена экспонатами из фондов Таганрогского музея-заповедника, привезенными из зоны спецоперации. Среди них – военное снаряжение солдат РФ и ВСУ, осколки, гильзы и элементы боеприпасов различных калибров, пусковые контейнеры одноразовых гранатометов, отдельные элементы сбитых вражеских БПЛА.

Работа выставки продлится до 27 сентября. Время посещения – с 10 до 17 часов. Телефоны для справок: 61-14-66 и 9-999-692-04-53.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора

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Таганрогская правда
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