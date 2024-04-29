В музее Таганрога работает выставка «Ловушка для времени. Чудеса природы России и мира в янтаре»

Экспонируемую в Доме-музее писателя Ивана Василенко выставку новосибирского коллекционера Владимира Анискина «Ловушка для времени. Чудеса природы России и мира в янтаре» посетили воспитанники таганрогского детского сада «Маленький принц».

Помнится, сказочный герой Экзюпери приземлился в песках пустыни Сахара. А таганрогские дети смогли увидеть образцы песков сразу из десятков точек нашей планеты. А, кроме песков, — самые миниатюрные в мире раковины. Как песчинки, так и ракушки нужно было рассматривать под увеличительным стеклом. А вот огромные засушенные насекомые могли напугать и без преувеличения. Но не напугали: в «Маленьком принце» — смелые дети.

Главными же экспонатами выставки являются инклюзы — ископаемые насекомые, остатки организмов, частицы флоры и фауны, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет.

Ребята остались в полном восторге от увиденного. На память в качестве музейного сувенира каждый из них унес бабочку. Не настоящую, а сделанную из бумаги в японской технике оригами: этим искусством овладели заведующая музеем Юлия Золотько и её коллеги.

В ближайшее время музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88) и выставка «Ловушка для времени» работают ежедневно, кроме 2 мая, с 10-00 до 17-00. Выставка продолжит работу до 16 мая.

Антон СЛОВАКОВ, фото предоставлено музеем