Главная » Культура

В музее Таганрога работает выставка «Ловушка для времени. Чудеса природы России и мира в янтаре»

На чтение 2 мин Просмотров 10 Опубликовано

Экспонируемую в Доме-музее писателя Ивана Василенко выставку новосибирского коллекционера Владимира Анискина «Ловушка для времени. Чудеса природы России и мира в янтаре» посетили воспитанники таганрогского детского сада «Маленький принц».

Культура

Помнится, сказочный герой Экзюпери приземлился в песках пустыни Сахара. А таганрогские дети смогли увидеть образцы песков сразу из десятков точек нашей планеты. А, кроме песков, — самые миниатюрные в мире раковины. Как песчинки, так и ракушки нужно было рассматривать под увеличительным стеклом. А вот огромные засушенные насекомые могли напугать и без преувеличения. Но не напугали: в «Маленьком принце» — смелые дети.

Главными же экспонатами выставки являются инклюзы — ископаемые насекомые, остатки организмов, частицы флоры и фауны, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет. 

Ребята остались в полном восторге от увиденного. На память в качестве музейного сувенира каждый из них унес бабочку. Не настоящую, а сделанную из бумаги в японской технике оригами: этим искусством овладели заведующая музеем Юлия Золотько и её коллеги.

В ближайшее время музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88) и выставка «Ловушка для времени» работают ежедневно, кроме 2 мая, с 10-00 до 17-00. Выставка продолжит работу до 16 мая.

Антон СЛОВАКОВ, фото предоставлено музеем

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
выставка дети музеи Таганрога
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru