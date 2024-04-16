В музее Таганрога прозвучат стихи поэтов серебряного века

В предстоящее воскресенье, 21 апреля, Таганрогский художественный музей приглашает таганрожцев и гостей города на очень романтическое, музыкально-поэтическое мероприятие «В поисках счастья».

Задушевный разговор о счастье и непрестанном его поиске будут сопровождать строки стихов поэтов-шестидесятников и поэтов серебряного века в исполнении актрисы Таганрогского театра им. Чехова, неоднократной победительницы конкурсов чтецов-профессиональных актеров Марии Воскресенской.

Художественное слово будет искусно сплетено с оригинальными музыкальными пьесами, специально созданными к стихотворным строкам таганрогским композитором, студенткой РГК им. Рахманинова, лауреатом всероссийских и международных композиторских конкурсов Александрой Волченко, которые прозвучат в исполнении автора.

Мероприятие начнется в 16.00 в корпусе музея по адресу: ул. Александровская, 56. Телефон: 8(8634) 38-31-70.

Фото из архива «Таганрогской правды»