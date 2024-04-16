Главная » Культура

В музее Таганрога прозвучат стихи поэтов серебряного века

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

В предстоящее воскресенье, 21 апреля, Таганрогский художественный музей приглашает таганрожцев и гостей города на очень романтическое, музыкально-поэтическое мероприятие «В поисках счастья».

Культура

Задушевный разговор о счастье и непрестанном его поиске будут сопровождать строки стихов поэтов-шестидесятников и поэтов серебряного века в исполнении актрисы Таганрогского театра им. Чехова, неоднократной победительницы конкурсов чтецов-профессиональных актеров Марии Воскресенской.

Художественное слово будет искусно сплетено с оригинальными музыкальными пьесами, специально созданными к стихотворным строкам таганрогским композитором, студенткой РГК им. Рахманинова, лауреатом всероссийских и международных композиторских конкурсов Александрой Волченко, которые прозвучат в исполнении автора.

Мероприятие начнется в 16.00 в корпусе музея по адресу: ул. Александровская, 56. Телефон: 8(8634) 38-31-70.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
культура музей новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru