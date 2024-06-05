В музее Таганрога прошел праздник для семей с особенными детьми

В Таганроге интересную тематическую программу, посвящённую 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, подготовили и провели для семей с детьми из местного отделения ВОРДИ сотрудники музея писателя И. Д. Василенко.

Мероприятие получилось ярким и интересным — викторины, мультфильмы, сказки, загадки, кукольный спектакль, в котором кукловодами стали сами ребята, под руководством заведующей музеем Юлии Александровны Золотько.

Как оказалось, дети знакомы с творчеством Пушкина. Костя прочел отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», всем знакомое вступление «У лукоморья дуб зеленый…» А еще каждый сделал для себя золотую рыбку и получил в подарок золотого петушка.

Писатель Василенко любил угощать конфетами женщин и детей, в его музее поддерживают эту традицию, так что всем было предложено сладкое угощение.

А еще ребята и их родители узнали, что музей И.Д. Василенко получил официальное признание как «Хорошее место», которое определяет Яндекс по рейтингу посещаемости и отзывам посетителей.

Фото Владимира Прозоровского