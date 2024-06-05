Главная » Город

В музее Таганрога прошел праздник для семей с особенными детьми

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

В Таганроге интересную тематическую программу, посвящённую 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, подготовили и провели для семей с детьми из местного отделения ВОРДИ сотрудники музея писателя И. Д. Василенко.

Город

Мероприятие получилось ярким и интересным — викторины, мультфильмы, сказки, загадки, кукольный спектакль, в котором кукловодами стали сами ребята, под руководством заведующей музеем Юлии Александровны Золотько.

Как оказалось, дети знакомы с творчеством Пушкина. Костя прочел отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», всем знакомое вступление «У лукоморья дуб зеленый…» А еще каждый сделал для себя золотую рыбку и получил в подарок золотого петушка.

Писатель Василенко любил угощать конфетами женщин и детей, в его музее поддерживают эту традицию, так что всем было предложено сладкое угощение.

А еще ребята и их родители узнали, что музей И.Д. Василенко получил официальное признание как «Хорошее место», которое определяет Яндекс по рейтингу посещаемости и отзывам посетителей.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети-инвалиды музей Василенко новости праздник Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru