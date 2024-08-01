В музее Таганрога пройдет лекция-концерт «Неоклассика»

4 августа в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея пройдет концерт-лекция «Неоклассика. Мировые шедевры» из цикла «Как слушать классику» лауреата международных конкурсов, пианиста Даниила Топольского.

Неоклассика дарит слушателю незабываемые эмоции и помогает найти спасение от суеты современного мира. Эта медитативная, отрешённая музыка доступна широкому кругу слушателей, она для всех и одновременно для каждого. Неоклассика мотивирует на новые свершения, освобождает от переживаний, способствует ментальному очищению, перезарядке и достижению гармонии внутреннего мира.

Участники концерта-лекции услышат прекрасные произведения в исполнении Алены Садовой и Ренаты Юнусовой (скрипка), Натали Григорян (виолончель), Даниила Топольского (фортепиано). А особая атмосфера Скульптурного дворика художественного музея подарит слушателям уникальное впечатление — наслаждение живой музыкой на открытом воздухе в летний вечер.

Начало концерта в 18 часов. Количество мест ограничено.

Фото ВК «Таганрогский художественный музей»