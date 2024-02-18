В музее Таганрога проходят интересные интерактивные экскурсии

Таганрогский художественный музей проводит интерактивные экскурсии, которые всегда вызывают особый интерес у горожан и гостей города.

Эти мероприятия всегда увлекательны, ведь коллекция музея позволяет представить самые разнообразные темы. Участники экскурсий узнают много интересного, разгадывают квестовые задания, получают призы и сувениры. А потом оставляют свои восторженные отзывы в книге посетителей.

В ближайшее время в музее пройдут новые увлекательные мероприятия. К примеру, 25 февраля в 15.00 вас ждут «Музейные рецепты» — «вкусная экскурсия» с элементами театрализации. 7 марта в 15.00 начнется экскурсия-квест «Когда два сердца бьются вместе». А 8 марта в 14.00 «парфюмерный шлейф» подарит интерактивная экскурсия «Аромат эпохи».

Приходите в музей и получайте свои неповторимые впечатления вместе с ТХМ. Тел. для записи: 8(864)38-31-70.

Фото ВКонтакте Таганрогского художественного музея