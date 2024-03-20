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В музее Таганрога предлагают пройти детективный квест

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Таганрогский художественный музей приглашает таганрожцев и гостей города стать участниками занимательной экскурсии с элементами квеста «Музейный детектив, или Дело в шляпе».

Культура

Представьте, что  в подвале музея найдена потрепанная папка со старыми фотографиями и списком картин, которые есть в экспозиции. Беглого взгляда хватит, чтобы понять — происходит что-то странное. Что это за папка и почему именно эти экспонаты музея собраны в одном списке? Задача настоящего детектива найти ответы на эти вопросы. Ни одна тайна не останется неразгаданной.

Необычная экскурсия с элементами квеста раскроет посетителям произведения из коллекции музея с нового, неожиданного ракурса.

Приключение запланировано на 23 марта, начало в 14.00 в корпусе музея «Русское искусство» (ул. Александровская, 56). Телефон для справок: 8 (8634) 38-31-70.

Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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