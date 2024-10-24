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В музее Таганрога на выставке можно увидеть костюмы-реконструкции

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Выставка «Реконструкция костюма» — совместный проект Таганрогского музея заповедника и Творческого союза художников России, объединивший 15 донских художников по костюму.

Культура

В экспозиции представлены различные образы и образцы художественных костюмов. Одни из них — костюмы-реконструкции, созданные по эскизам к спектаклям начала ХХ века. Другие — костюмы, которые как будто сошли с полотен художников. Далее — сценические костюмы различных коллективов. Некоторые костюмы представлены в мини-формате в виде художественных кукол. Представлены и бытовые праздничные художественные костюмы.

«Экспозицию дополняют народные головные уборы и куклы, а также эскизы и фотографии сценических и театральных костюмов», — рассказали в музее.

Выставка расположилась в залах Южно-Российского научно-культурного центра А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9). Увидеть уникальные костюмы-реконструкции можно до 26 декабря.

Фото Таганрогского музея-заповедника

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Таганрогская правда
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