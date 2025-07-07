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В музее «Самбекские высоты» открылась новая выставка

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На ней представлены артефакты — свидетели мужества и героизма наших воинов.

#Память

В Народном военно-историческом музее «Самбекские высоты» открылась выставка уникальных экспонатов, которые демонстрирующие героизм и мужество наших солдат. Об этом сообщает министерство культуры Ростовской области.

Выставка «За шагом шаг к Победе» включает ценные артефакты из фондов Народного музея, связанные с событиями, благодаря которым память о подвиге наших предкам передается следующим поколениям. Например, на выставке посетители смогут увидеть военная форма, индивидуальный комплект кавалера ордена Мужества, дембельский альбом воина-интернационалиста и многие другие личные предметы героев.

Выставка открыта в шестом зале Народного военно-исторического музея, она будет работать до 10 сентября 2025 года.

Фото: ТГ-канал министерства культуры Ростовской области

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Таганрогская правда

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