В музее под Таганрогом 15 июня состоится фестиваль «Крылья славы»

Масштабный патриотический фестиваль «Крылья славы» будет проходить в Народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» 15 июня с 10.30 до 20 часов.

В программе форума — выступления артистов, тематические выставки и фотозоны, интересные встречи с экспертами. Состоятся флешмобы по запуску воздушных змеев и самолетиков, сделанных участниками фестиваля своими руками.

Также посетителей ждут показы фильмов о Великой Отечественной войне; выставка, подготовленная ТАНТК им. Г.М. Бериева; мастер-классы.

На территории музея весь день будет работать почтовый пункт для отправки писем участникам СВО.

Фото Сергея Плишенко