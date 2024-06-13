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В музее под Таганрогом 15 июня состоится фестиваль «Крылья славы»

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Масштабный патриотический фестиваль «Крылья славы» будет проходить в Народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» 15 июня с 10.30 до 20 часов.

Новости Таганрога

В программе форума — выступления артистов, тематические выставки и фотозоны, интересные встречи с экспертами. Состоятся флешмобы по запуску воздушных змеев и самолетиков, сделанных участниками фестиваля своими руками.

Также посетителей ждут показы фильмов о Великой Отечественной войне; выставка, подготовленная ТАНТК им. Г.М. Бериева; мастер-классы.

На территории музея весь день будет работать почтовый пункт для отправки писем участникам СВО.

Фото Сергея Плишенко

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Великая Отечественная война музей Самбекские высоты фестиваль
Таганрогская правда
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