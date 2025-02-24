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В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» состоялись экскурсии, посвящённые Дню защитника Отечества

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В субботу, 22 февраля, была проведена тематическая экскурсия «На пути к славе: роль легендарных адмиралов Фёдора Апраксина и Алексея Сенявина в судьбе Таганрога». Именно они играли ключевую роль в жизни города в сложные периоды его истории: обороны Таганрога от турецкого флота в 1711 году, разрушения его оборонительных сооружений по условиям Прутского мира, восстановления города-крепости в годы правления Екатерины II.

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Участники экскурсии также узнали о создании Азовской флотилии, которая оказала значимую помощь в боевых действиях русской армии против войск Османской империи за выход в Черное море.

А в праздничный день 23 февраля таганрожцы и гости города смогли побывать на тематической экскурсии «Мои корабли найдут гавань и море…».

«Их вниманию был представлен увлекательный рассказ о возникновении Таганрога как первой военно-морской базы новорожденного флота Петра I: о предпосылках создания города-крепости на Азовском море, о строительстве гавани и первого российского регулярного города, которому со временем предстояло стать главным торговым центром Приазовья и символом могущества России», — рассказали в музее.

Фото Таганрогского музея-заповедника

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Таганрогская правда
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