В Москве прошла встреча Василия Голубева с Маратом Хуснуллиным

На рабочей встрече заместителя председателя российского правительства Марата Хуснуллина и губернатора Василия Голубева обсуждались вопросы социально-экономического развития Ростовской области.

«Подводя предварительные итоги, в целом видим позитивную динамику развития региона. За 7 месяцев в области введено 1,49 млн кв. м жилья. Область досрочно завершила действующую программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. С 2019 года в новые дома переехали порядка 14 тыс. человек. Хочу также отметить, что регион показывает хорошие результаты по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», превышая плановые показатели – нормативное состояние имеют 87% дорог городских агломераций и 60,5% региональных дорог», — отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что за счёт мер федеральной поддержки в 2023–2024 годах в Ростовскую область поставлено 198 единиц нового общественного транспорта, из них 158 автобусов и 40 электробусов.

На встрече стороны обсудили развитие дорожного каркаса региона, расселение аварийных домов, реализацию программы инфраструктурных бюджетных кредитов. На сегодняшний день в Ростовской области с привлечением средств ИБК реализуются три инфраструктурных проекта – строительство автомобильной дороги «Западная хорда», «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца, а также канализационного коллектора в Ростове-на-Дону.

«Инфраструктурные бюджетные кредиты помогают нам решать серьёзные задачи в дорожно-транспортной и коммунальной сферах. Это сегодня один из наиболее эффективных инструментов для реализации масштабных проектов», — считает Василий Голубев.

Обсуждались также вопросы переселения граждан из аварийного жилья. Чтобы сократить срок переселения, завершив действующую программу не в 2031, а в 2029 году, Василий Голубев обратился с просьбой выделить дополнительные средства из Фонда развития территорий.

Марат Хуснуллин поручил федеральным ведомствам проработать обращения губернатора.

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