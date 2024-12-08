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В Москве начался Всероссийский патриотический форум с вручением Национальной премии «Патриот»

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С 8 по 9 декабря в Москве проходит Всероссийский патриотический форум – событие, объединяющее неравнодушных и активных людей, которые реализуют себя в служении, развитии и укреплении страны.

#В стране

В День Героев Отечества также наградят лауреатов Национальной премии «Патриот» и «Патриота-2024». Организатором выступает Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

На форуме проходит секция «Язык молодёжи, стратегии вовлечения и успешные практики взаимодействия», которая посвящена исследованию языка молодёжи как важного инструмента для создания эффективных коммуникационных стратегий, способствующих привлечению их внимания и установлению доверительных отношений. Особое место уделяется обсуждению предстоящего года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участники вместе с гостями форума обсуждают, как противодействовать современным вызовам информационной безопасности и гибридным угрозам, а эксперты говорят о мерах поддержки семьи в России, раскрывают основные тренды, которые важны в понимании принципов работы с семьей. Также обсуждается вопрос важности формирования общих семейных традиций в быстроменяющемся мире.

Панельные дискуссии стали платформой для обсуждения национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан.

В течение двух дней проходят секции, которые стали платформой для обсуждения философских и практических аспектов понятия «Подвиг», его моральных основ и влияния на патриотическое воспитание молодого поколения, сессии, посвященные сохранению памяти о подвигах защитников Отечества. Инфопартнёр премии – RT.

Фото предоставлено организаторами форума

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Таганрогская правда
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