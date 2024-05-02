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В массовой аварии на донской трассе пострадали пять человек

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Вчера, 1 мая, на трассе в Ростовской области водитель выехал на встречную полосу. В результате последующего столкновения трех машин пострадали пять человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 09.45 на 4 км. автодороги «М-4 «Дон» — Каменоломни» в Октябрьском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «GEELY EMGRAND» нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги. Он выехал на полосу встречного движения и сперва врезался в автомобиль «Skoda Fabia», а затем в следующий за ним «Subaru Forester».  

В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу водитель автомобиля «GEELY EMGRAND», 45-летний водитель автомобиля «Skoda Fabia» и его пассажиры 2002, 2004, 1956 годов рождения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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