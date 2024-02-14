В марте в Таганроге пройдет фестиваль «Весенняя капель»

В марте в Таганроге пройдет VI открытый городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель», сообщает официальный портал городской администрации.

Он продлится с 25 по 29 марта. В программе мероприятия спортивные соревнования по шахматам, шашкам, дартсу и творческие конкурсы. Участниками фестиваля могут стать люди с ограниченными возможностями здоровья, желающие проявить свои творческие способности и спортивные достижения, имеющие инвалидность 1,2,3 группы и подавшие заявки.

В рамках Года семьи в России в программу фестиваля-конкурса введены новые номинации:

«Семейные команды» в спортивных соревнованиях;

«Творческая семья» в декоративно-прикладном искусстве.

Заявки для участия в фестивале «Весенняя капель» можно подать до 15 марта (включительно):

— в спортивных соревнованиях — в адрес комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога посредством почтовой связи или лично по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 58, каб. 4 с пометкой «Фестиваль. Спорт». Или по электронной почте: sporttaganrog@list.ru с пометкой «Фестиваль. Спорт». Телефон для справок: 8 (8634) 36-25-99;

— в творческом конкурсе — лично предоставить оформленные заявки в МБУК «Молодежный Центр» по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 89, каб. № 33 или прислать по электронной почте на email: metodgdk@yandex.ru. Телефон для справок: 8(961) 308-34-74, 8(904) 346-88-52;

— в конкурсе декоративно-прикладного искусства — лично предоставить оформленные заявки творческих работ в МБУК «Молодежный Центр» по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 89, каб. № 33 или прислать по электронной почте на email: metodgdk@yandex.ru. Телефон для справок: 8(961) 308-34-74, 8(904) 346-88-52.

Фото: Андрей Лызь (из архива)