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В «маленьком Париже» Дона провели апгрейд сотовой сети

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Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям города Новочеркасск — показатель здесь достигает 80 Мбит/с. Обновленное оборудование МегаФона охватывает территорию, где суммарно проживает более 160 тысяч человек.

Новости Ростовской области

Инженеры оператора провели рефарминг частотных диапазонов, переведя мощности из устаревших сетей 3G в LTE. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в зоне действия обновлённой сети и снизить нагрузку в местах с активным трафиком.

Изменения коснулись Новочеркасска с учётом повышенной нагрузки на сеть в ряде локаций — рядом с жилыми кварталами, объектами культуры, школами. Позитивные изменения отразились на въездах и выездах из города. Теперь водители и пассажиры, проезжающие по этой территории, могут связаться по видеосвязи с родными, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.

«Специалисты заранее обновили телеком‑оборудование перед летним сезоном. С начала года туристический поток в Новочеркасск вырос на 10%. Новочеркасск известен не только как историческая столица казачества, но и своей уникальной планировкой центральных районов: проспекты и улицы здесь выстроены по лучевой системе и отличаются строгой геометрией — именно поэтому город нередко называют «маленьким Парижем», — отметил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.

По обезличенным данным МегаФона, среднемесячное потребление интернет‑трафика жителями и туристами Новочеркасска составляет 21 Гбайт. Что сопоставимо с 7 тысячами фотографий высокого разрешения с видами города – если выложить их в ряд, они протянутся на несколько километров.

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Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

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Таганрогская правда

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