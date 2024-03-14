В магазине Ростова разбойник с ножом напал на кассира

В Ростове сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, который в магазине похитил выручку из кассы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Женщина находилась на рабочем месте, когда в помещение вошел неизвестный. Преступник, угрожая ножом, потребовал передать ему всю выручку. Испугавшись, ростовчанка указала где находятся деньги, после чего злоумышленник сам открыл кассу, похитил 12 тысяч рублей и скрылся.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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