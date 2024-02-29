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В команде «Таганрогского трамвая» приступают к работе 14 новых водителей

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В среднем обучение водителя длится 738 часов, что равно примерно 246 поездкам из Таганрога в Ростов и обратно.

Новости Таганрога

С момента запуска проекта «Таганрогский трамвай» стояла задача не только обновить 9 исторических трамвайных маршрутов, но и обеспечить пассажиров комфортным, безопасным и быстрым транспортом. Для этого, помимо внедряемых технологических инноваций, была разработана специальная обучающая программа подготовки водителей.

В программу заложены практические и теоретические обучающие блоки, взяты лучшие мировые и отечественные практики. Особое внимание в обучении уделяется безопасности дорожного движения — ученики более 200 часов проводят за пультом под руководством наставников. А всего обучение длится 738 часов, что равно примерно 246 поездкам из Таганрога в Ростов и обратно, — рассказали в «Таганрогском трамвае».

Помимо ПДД и механизмов работы электротранспорта на обучении подробно разбираются видеоматериалы реальных аварий с участием трамваев. Все материалы сняты с камер, расположенных внутри и снаружи вагонов, что позволяет наглядно рассмотреть каждый отдельный случай и разобрать варианты действий, позволяющие избежать ДТП.

Далее все изученные приёмы отрабатываются на практике до тех пор, пока будущий водитель в совершенстве не научится их применять в любое время суток и при любых погодных условиях. Кроме того, каждый водитель в ходе обучения сдаёт 7 экзаменов, включая итоговый. И только после успешной сдачи всех испытаний водители допускаются к выходу на линию.

14 новичков уже успешно справились с экзаменами и готовятся приступить к работе.

Фото проекта «Таганрогский трамвай»

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Таганрогская правда
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