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В коллекцию Таганрогского музея-заповедника передали редкие фотографии

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Раритетные снимки связаны с увековечиванием памяти об уроженце Таганрога, Герое Советского Союза Иване Голубце. Об этом на своих ресурсах рассказал музей «Градостроительство и быт Таганрога».

Город

Коллекция Таганрогского музея-заповедника постоянно пополняется разнообразными предметами, часть из них передают в дар посетители.

Наш близкий друг, таганрогский краевед Сергей Ракочий, передал для пополнения коллекции музея несколько фотографий: на одной из них запечатлена установка памятника Ивану Голубцу во дворе школы №2 в Таганроге, а на других — бюст героя, располагавшийся на территории одного из пионерских лагерей в окрестностях города, — сообщает музей.

Иван Карпович Голубец — уроженец Таганрога, советский военный моряк, участник обороны Севастополя (1941-1942 гг.), в 1942 году посмертно удостоен звания героя Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны Иван Голубец, пожертвовав собой, спас десятки человеческих жизней и боевые катера. В марте 1942 года во время артиллерийского обстрела Стрелецкой бухты Севастополя он вручную сбросил опасные глубинные бомбы с горящего катера, однако одна бомба всё же взорвалась, унеся жизнь нашего земляка.

В память об этом подвиге было сооружено несколько бюстов Ивана Голубца: в Севастополе, Анапе и на родине героя — в Таганроге. Автором бюстов, представленных на фото, является выдающийся таганрогский художник и скульптор Валентина Руссо. За свою жизнь Валентина Владимировна создала лично и приняла участие в создании более сотни произведений искусства.

Многие таганрожцы знают, что она была автором композиции «В космос!» у ДК Комбайностроителей, фигуры музы истории Клио на фронтоне Краеведческого музея, памятников Максиму Горькому в городском парке и героям Красного десанта в Поляковке, — напомнили в музее.

Источник и фото: страницы в соцсетях музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»:

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Таганрогская правда
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